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Стало известно, с кем женская сборная России по футзалу проведёт следующий матч

Стало известно, с кем женская сборная России по футзалу проведёт следующий матч
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Вчера, 8 мая, стало известно, с кем женская сборная России по футзалу проведёт следующий матч. 21 и 22 мая в спортивном комплексе «Юнусабад» со сборной Узбекистана. Обе встречи начнутся в 15:00 мск. Информация об этом появилась в официальном канале сборной России по футзалу в социальных сетях.

Отметим, что с 16 по 23 мая в Узбекистане россиянки также проведут тренировочный сбор во главе с тренером Михаилом Крюковым. На него было вызвано 17 игроков.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. При этом недавно стало известно, что женская сборная России по футзалу заняла седьмое место в рейтингах национальных команд, составленных Международной федерацией футбола (ФИФА).

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