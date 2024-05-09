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Никита Нагорный возглавил расчёт «Юнармии» на Параде Победы

Никита Нагорный возглавил расчёт «Юнармии» на Параде Победы
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Сегодня, 9 мая, в Москве прошёл парад, посвящённый 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве гимнаст Никита Нагорный принял участие в параде.

Спортсмен прошёл по Красной площади, возглавив расчёт детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», начальником главного штаба которого он является. Соответствующее фото появилось в трансляции Первого канала.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований на фоне обострения ситуации на Украине.

Позднее Нагорный заявил, что его главная спортивная цель следующего года — подготовка к выступлениям на Играх дружбы.

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