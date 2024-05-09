Никита Нагорный возглавил расчёт «Юнармии» на Параде Победы

Сегодня, 9 мая, в Москве прошёл парад, посвящённый 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве гимнаст Никита Нагорный принял участие в параде.
Спортсмен прошёл по Красной площади, возглавив расчёт детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», начальником главного штаба которого он является. Соответствующее фото появилось в трансляции Первого канала.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, в марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований на фоне обострения ситуации на Украине.
Позднее Нагорный заявил, что его главная спортивная цель следующего года — подготовка к выступлениям на Играх дружбы.