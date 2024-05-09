Дина и Арина Аверины посетили Парад Победы на Красной площади

Известные российские гимнастки, многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины сегодня, 9 мая, посетили парад на Красной площади в Москве, посвящённый 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Холод не повлияет на планы празднования Дня Победы. Пойдём на Красную площадь смотреть парад, первый раз в жизни у нас наконец-то это получится. К нам приехали в Москву родители, мы вместе соберёмся и будем гулять, наслаждаться этим праздником», — рассказала Дина Аверина перед посещением парада ТАСС.

«Если даже будет снег или мелкий дождь, мы всё равно пойдём», — добавила Арина.

Напомним, ранее девушки объявили о завершении профессиональной карьеры. Сёстры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. В последний раз Дина выходила на помост на первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.