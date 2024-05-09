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Никита Нагорный поздравил россиян с Днём Победы

Никита Нагорный поздравил россиян с Днём Победы
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Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве гимнаст Никита Нагорный поздравил россиян с Днём Победы. Сегодня, 9 мая, спортсмен принял участие в параде, посвящённому 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

«Второй раз мне выпала честь идти Парад Победы на Красной Площади. Для нашей страны этот праздник является самым важным, ведь в каждой семье кто-то принимал участие в сражениях за Родину. Из каждой семейной истории складывается великая память народа о подвиге наших Героев.

Мы должны всегда помнить с чувством гордости и благодарности. Поздравляю всех с днём Великой Победы!" — написал Нагорный в своих социальных сетях.

Спортсмен прошёл по Красной площади, возглавив расчёт детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», начальником главного штаба которого он является.

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