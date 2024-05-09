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Матыцин поздравил российских каноистов, завоевавших лицензию на Олимпийские игры в Париже

Матыцин поздравил российских каноистов, завоевавших лицензию на Олимпийские игры в Париже
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Исполняющий обязанности министра спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских каноистов Алексея Коровашкова и Ивана Штыля с завоеванием лицензии для участия на Олимпийских играх в Париже.

«Поздравляю с завоеванием олимпийских лицензий. Алексей Коровашков и Иван Штыль показали отличный результат и подтвердили высокий уровень готовности. Также успешно проявил себя Захар Петров, уверенно опередивший соперников», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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