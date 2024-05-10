Ронни О'Салливан признан лучшим игроком сезона-2023/2024

World Snooker Tour признал семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О'Салливана лучшим игроком сезона-2023/2024. Спортсмена также отметили журналисты и фанаты.

Триумф действующего чемпиона мира Кайрена Уилсона на турнире в Шеффилде был отмечен как выступление года. Китайский игрок Хэ Гоцян был признан новичком года. На его счету четвертьфинал рейтингового турнира British Open. Китайский снукерист Чжан Аньда был отмечен как спортсмен, который совершил прорыв года. Самым запоминающимся моментом года стал первый максимальный брейк в истории турнира Shoot Out от англичанина Шона Мёрфи. Чемпион мира — 2023 бельгиец Люка Бресель и англичанин Дэниел Бланн были включены в Зал славы снукера.

Напомним, в финале ЧМ-2024 32-летний Кайрен Уилсон со счётом 18:14 одолел Джека Джонса (44-й номер мирового рейтинга), сделав четыре сенчури и восемь «полтинников». Кайрен уже на старте поединка создал себе комфортный задел (7:1), из-за чего Джонс всю встречу был в роли догоняющего.