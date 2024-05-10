Губернатор Хабаровского края может стать новым министром спорта России

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта России. Об этом сообщил РБК.

Уточняется, что среди возможных кандидатов на пост в правительстве страны рассматриваются и заместители исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина. На должность руководителя ведомства претендуют Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Олег Матыцин, который возглавлял министерство спорта с 2020 года, может не войти в состав нового правительства. И. о. министра ответил на вопрос, продолжит ли он занимать свою должность в составе нового правительства. Он заявил, что российский спорт продолжит развиваться при любом министре. Матыцин является мастером спорта по настольному теннису. С 2001 по 2006 год занимал должность ректора Российского университета спорта.