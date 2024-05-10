Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губернатор Хабаровского края может стать новым министром спорта России

Губернатор Хабаровского края может стать новым министром спорта России
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта России. Об этом сообщил РБК.

Уточняется, что среди возможных кандидатов на пост в правительстве страны рассматриваются и заместители исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина. На должность руководителя ведомства претендуют Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Олег Матыцин, который возглавлял министерство спорта с 2020 года, может не войти в состав нового правительства. И. о. министра ответил на вопрос, продолжит ли он занимать свою должность в составе нового правительства. Он заявил, что российский спорт продолжит развиваться при любом министре. Матыцин является мастером спорта по настольному теннису. С 2001 по 2006 год занимал должность ректора Российского университета спорта.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android