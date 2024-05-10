Погачар выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия» — 2024 и укрепил лидерство в общем зачёте

Лидер общего зачёта словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар выиграл седьмой этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Для него это вторая победа в рамках итальянского Гранд-тура-2024.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». Седьмой этап. Фолиньо — Перуджа, 40,6 км.
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 51 минута 44 секунды;
2. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) — отставание 17 секунд;
3. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) + 0.49;
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) +1.00;
5. Макс Шахманн (Германия, BORA-hansgrohe) + 1.05;
6. Антонио Тибери (Италия, Bahrain Victorious) + 1.21.
Генеральная классификация после седьмого этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 24:12.36;
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) +2.36.
3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – отставание +2.46;
Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.