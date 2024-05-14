Дегтярёв — о санкциях в спорте: спортсмены пострадали совершенно незаслуженно

Кандидат на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что российские спортсмены незаслуженно пострадали от международных санкций.

«Отрасль — мощнейшая, оказывающая влияние практически на каждого гражданина страны. Поэтому будем разбираться. Чувствительное, конечно, отстранение наших спортсменов, отвратительное, нарушает все спортивные принципы. Но мы же видим, что эта линия началась после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, после великолепной Олимпиады, которая прошла в Сочи. Это предтеча большого, можно, наверное, назвать конфликта с Западом.

Спортсмены пострадали совершенно незаслуженно. Будем отстаивать их права и развивать одновременно форматы с дружественными странами. Планируются Игры БРИКС, Игры дружбы. На клубном уровне флаг и гимн никто не запрещает. Почему бы не проводить на международном уровне клубные соревнования? Будем работать. И дети, дети, дети. Поддержка детско‑юношеского спорта, чтобы наши звёздочки выросли», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ.