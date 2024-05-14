В Госдуме поделились ожиданиями от работы Дегтярёва на посту министра спорта РФ

Председатель Комитета Госдумы Дмитрий Свищёв поделились ожиданиями от работы Михаила Дегтярёва на посту министра спорта РФ. Напомним, об официальном назначении стало известно сегодня, 14 мая, по итогам пленарного заседания нижней палаты парламента страны.

«Сегодня в тезисах прозвучало, что основной аспект направления спорта будет сосредоточен на реализацию тех указов президента, которые нами были услышаны. Это развитие спорта в Российской Федерации до 2030 года. То есть основные моменты, которые будут развивать внутренний массовый и детский спорт.

Михаил Дегтярёв говорил, что предстоит огромная работа. Это строительство спортивных объектов, материально-техническое снабжение, кадровые вопросы, сельский спорт, всё перечислить сложно. Это будет большой прорыв и рывок в развитии нашего российского спорта.

Мы ещё обсуждали с Михаилом, что нельзя забывать о наших, может быть, не самых лучших временах на международной арене. Всё-таки нужно говорить о том, что нужно возвращаться в систему мирового спорта. Это диалог с нашими основными контрагентами. Нужно общаться с МОК, международными федерациями и институтами. Потому что в переговорном процессе сближаются те или иные традиции. Нужна ещё помощь РУСАДА. Есть огромное количество вопросов, которые нужно решать с Министерством Спорта нашему комитету», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.