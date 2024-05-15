Путин наградил Матыцина за работу на посту министра спорта РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил экс-министра спорта Олега Матыцина за проделанную работу на своём посту.

«Олег Васильевич, хочу поблагодарить вас за работу в правительстве, за совместную работу. Хочу вас проинформировать, что принято решение наградить вас государственной наградой за всё, что сделано. Кстати говоря, и до прихода на эту высокую должность.

Вы провели очень хорошие международные мероприятия — высокого уровня, высокого класса. В значительной степени это тоже результат вашей работы. И надеюсь, что мы продолжим эту работу. У меня есть некоторые идеи, предложения, сейчас мы их обсудим», — заявил Путин Матыцину на встрече.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ.