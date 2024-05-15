Гандболист «Пермских медведей» дисквалифицирован на месяц и оштрафован за потасовку

Комиссия по организации и проведению соревнований под эгидой Федерации гандбола России (ФГР) огласила наказание гандболисту «Пермских медведей» Александру Синицыну. За свои действия в ответном матче плей-офф OLIMPBET Суперлиги с «Виктором» Синицын дисквалифицирован на один месяц и оштрафован на 50 тыс. рублей.

Напомним, в матче, который состоялся 26 апреля в Перми, левый крайний «Пермских медведей» Синицын вступил в потасовку с игроком гостей Иналем Афлитулиным. В ходе неё Александр нанёс Афлитулину удар головой. Внимательно пересмотрев эпизод, судейская бригада, обслуживавшая матч, показала Синицыну одновременно красную и синюю карточки.

Причины конфликта гандболистов на данный момент неизвестны. Теперь Синицын не имеет права принимать участие в играх чемпионата России.