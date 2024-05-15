«Это повлияло на моих детей». Легенда НФЛ Том Брэди пожалел об участии в шоу «Прожарка»

Семикратный победитель Супербоула НФЛ Том Брэди признался, что жалеет об участии в трёхчасовом комедийном шоу Netflix в формате «Прожарки». В его рамках Брэди стал объектом для шуток со стороны коллег-футболистов и известных комиков. В частности, футболиста высмеяли и за развод с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен.

«Мне нравилось, когда шутки были обо мне. Я думаю, это очень весело. Но мне не понравилось то, как это повлияло на моих детей. Это самая трудная часть: когда ты делаешь что-то, что, по твоему мнению, может коснуться только тебя, а потом внезапно понимаешь: «Я бы не стал делать это снова из-за того, как это повлияло на людей, которые дороже мне всего в этом мире».

Благодаря этому опыту я стану лучше как родитель в будущем. В то же время я рад, что всем, кто был там, было очень весело», — приводит слова Брэди ABC News со ссылкой на эфир подкаста The Pivot.

Брэди является отцом троих детей — 16-летнего Джека (от первого брака), 14-летнего Бенджамина и 11-летней Вивиан (последних родила Тому Бюндхен).