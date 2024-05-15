Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скончался бывший профессиональный снукерист из Новой Зеландии Дин О'Кейн

Скончался бывший профессиональный снукерист из Новой Зеландии Дин О'Кейн
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 мая, в возрасте 61 года ушёл из жизни бывший профессиональный снукерист из Новой Зеландии Дин О'Кейн. Причиной смерти стало неудачное падение О'Кейна у себя дома.

О’Кейн дважды был четвертьфиналистом чемпионата мира (в 1987 и 1992 годах). Также играл в финале рейтингового турнира Hong Kong Open в 1989-м, но уступил Майку Халлетту со счётом 8:9.

О’Кейн впервые попал в топ-32 в сезоне-1985/1986, а в сезоне-1991/1992 достиг наилучшего для себя рейтинга — он был 18-м. Снукерист оставался в топ-32 до 1997 года включительно, а профессионалом был с 1984 по 2001 год.

Позднее Дин О'Кейн стал трёхкратным чемпионом мира среди ветеранов (2004, 2005, 2008).

После завершения карьеры в снукере О'Кейн работал в Новой Зеландии, консультируя множество местных игроков из Австралии и Новой Зеландии — в частности, оказав существенное влияние на карьеру чемпиона мира Нила Робертсона.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android