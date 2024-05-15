Скончался бывший профессиональный снукерист из Новой Зеландии Дин О'Кейн

Сегодня, 15 мая, в возрасте 61 года ушёл из жизни бывший профессиональный снукерист из Новой Зеландии Дин О'Кейн. Причиной смерти стало неудачное падение О'Кейна у себя дома.

О’Кейн дважды был четвертьфиналистом чемпионата мира (в 1987 и 1992 годах). Также играл в финале рейтингового турнира Hong Kong Open в 1989-м, но уступил Майку Халлетту со счётом 8:9.

О’Кейн впервые попал в топ-32 в сезоне-1985/1986, а в сезоне-1991/1992 достиг наилучшего для себя рейтинга — он был 18-м. Снукерист оставался в топ-32 до 1997 года включительно, а профессионалом был с 1984 по 2001 год.

Позднее Дин О'Кейн стал трёхкратным чемпионом мира среди ветеранов (2004, 2005, 2008).

После завершения карьеры в снукере О'Кейн работал в Новой Зеландии, консультируя множество местных игроков из Австралии и Новой Зеландии — в частности, оказав существенное влияние на карьеру чемпиона мира Нила Робертсона.