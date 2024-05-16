Алафилипп выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», Погачар продолжает лидировать в общем зачёте

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Двукратный чемпион мира в групповой гонке 31-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step Жюлиан Алафилипп выиграл 12-й этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Стоит отметить, что Алафилипп выиграл гонку из отрыва, в котором проехал 136 км.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 12-й этап. Мартинсикуро — Фано, 193 км:

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Soudal Quick-Step) – 4:07.44.

2. Хонатан Нарваэс (Эквадор, INEOS Grenadiers) +0.31.

3. Кентен Херманс (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) +0.32...

13. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +5.25.

Отметим, что по итогам 12-го этапа двукратному чемпиону «Тур де Франс» Тадею Погачару удалось сохранить розовую майку лидера. Также Тадей продолжает лидировать в горной классификации многодневки.

Генеральная классификация «Джиро д’Италия» после 12-го этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 45:22.35.

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) +2.40.

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.56.