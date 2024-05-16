Алафилипп выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», Погачар продолжает лидировать в общем зачёте

Двукратный чемпион мира в групповой гонке 31-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step Жюлиан Алафилипп выиграл 12-й этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Стоит отметить, что Алафилипп выиграл гонку из отрыва, в котором проехал 136 км.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 12-й этап. Мартинсикуро — Фано, 193 км:
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Soudal Quick-Step) – 4:07.44.
2. Хонатан Нарваэс (Эквадор, INEOS Grenadiers) +0.31.
3. Кентен Херманс (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) +0.32...
13. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +5.25.
Отметим, что по итогам 12-го этапа двукратному чемпиону «Тур де Франс» Тадею Погачару удалось сохранить розовую майку лидера. Также Тадей продолжает лидировать в горной классификации многодневки.
Генеральная классификация «Джиро д’Италия» после 12-го этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 45:22.35.
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) +2.40.
3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.56.