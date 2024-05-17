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Канадская пловчиха установила новый мировой рекорд на 400 метров комплексным плаванием

Канадская пловчиха установила новый мировой рекорд на 400 метров комплексным плаванием
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16 мая канадская пловчиха Саммер Макинтош установила лучшее время на дистанции 400 метров комплексным плаванием — 4.24,38.

Канадка побила свой же собственный рекорд, который ей удалось установить годом и двумя неделями ранее 1 апреля 2023 года — 4.25,87.

Макинтош установила рекорд, находясь на национальных соревнованиях в Торонто (Канада). Заплывы изначально были запланированы на более раннее время, и их было решено перенести на 13-19 мая из-за прошедшего пожара 21 марта в олимпийском парке в Монреале.

Напомним, российские пловцы не выступят на Олимпийских играх в Париже. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявлял, что выступление на Олимпиаде-2024 сейчас не в интересах российских пловцов. Иван Гирёв, единственный пловец, получивший нейтральный статус в октябре 2023 года, запросил у World Aquatics его отмену.

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