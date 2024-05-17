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Путин рассказал, что они с Си Цзиньпином часто говорят о спорте

Путин рассказал, что они с Си Цзиньпином часто говорят о спорте
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Президент России Владимир Путин рассказал, что они с председателем КНР Си Цзиньпином часто говорят о спорте, в том числе они затронули эту тему на рабочем ужине в четверг, 16 мая.

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«Мы с председателям Си Цзиньпином часто об этом говорим. Вчера, кстати, говорили. Сидели за рабочим ужином, в очень небольшом формате, буквально по четыре-пять человек с каждой из сторон, и тоже говорили о спорте. Причём посвятили этому достаточно немало времени», — отметил российский лидер на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов, а также высоко оценили российско-китайское сотрудничество в области физической культуры и спорта.

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