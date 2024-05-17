«Не люблю лицемеров. И «Зенит». Непомнящий — о своих предпочтениях в жизни

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий рассказал, почему не любит футбольный клуб «Зенит».

«В разгар пандемии полюбил готовить. Прямо удовольствие получаю от процесса. Открываю кулинарную книгу, нахожу какой-нибудь интересный рецепт — и вперёд. У меня было много разных хобби. Сейчас готовка — одно из них.

Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит». Во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции — «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — приводит слова Непомнящего «Спорт-экспресс».

В 2020 и 2022 годах Непомнящий выиграл турниры претендентов. На Турнире претендентов — 2024 Непомнящий до последнего боролся за возможность победить, но из-за ничьей в последнем туре занял лишь третье место, отстав от лидера, индийского шахматиста Гукеша Доммараджу, на 0,5 очка.