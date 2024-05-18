Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина перенесла операцию на руке. Она сообщила об этом в социальных сетях, выложив фото из больничной палаты.

«Операция прошла успешно. Рука теперь как новенькая. Спасибо большое хирургу, Гришину Владимиру Михайловичу и всем врачам», — написала Аверина под своим постом.

Фото: Из личного архива Арины Авериной

О том, какая именно травма у спортсменки, не сообщается. Известно, что в апреле сестра-близнец Арины Дина Аверина также перенесла операцию на руке и поделилась, что для неё это первая операция, но она хорошо себя чувствует.

Напомним, 23 февраля сёстры Аверины завершили карьеру в большом спорте. На счету Арины пять золотых медалей на чемпионате мира, двукратное абсолютное чемпионство Европы, а Дина заработала четыре титула абсолютной чемпионки и 10 медалей чемпионатов Европы.