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«Чеховские медведи» проведут Фестиваль гандбола перед матчем с ЦСКА

«Чеховские медведи» проведут Фестиваль гандбола перед матчем с ЦСКА
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В воскресенье, 19 мая, в Чехове пройдёт ответная игра финальной серии гандбольной Суперлиги между «Чеховскими медведями» и ЦСКА.

В подмосковной столице гандбола последний домашний матч сезона пройдёт с размахом. «Чеховские медведи» подарят болельщикам настоящий праздник ещё до главного матча. Так, утром состоится автопробег в поддержку команды «Чеховские медведи», а на территории около дворца спорта «Олимпийский» начнётся Фестиваль гандбола, который откроет любительский турнир среди мужских и женских команд. Для болельщиков будут работать фудкорт, зона настольных игр, точки продажи атрибутики и сувениров, батуты, надувные ворота и другие активности. Также не обойдётся и без детской анимации зоны отдыха. За два часа до финальной игры начнётся выступление музыкантов.

Подобное яркое завершение сезона стало уже традиционным для чеховского гандбольного клуба. Фестиваль гандбола, организованный «Чеховскими медведями», позволит жителям и гостям города хорошо провести время, принять участие в конкурсах и соревнованиях, а также поближе познакомиться с командой.

Напомним, финальная серия проходит до двух побед. Первый матч финала в Москве завершился победой армейцев 26:25. Третья игра, если понадобится, пройдёт в Москве на следующей неделе.

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