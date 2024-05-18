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Завершился первый день турнира по шахматам в Касабланке. Результаты игрового дня

Завершился первый день турнира по шахматам в Касабланке. Результаты игрового дня
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Сегодня, 18 мая, завершился первый день турнира по «шахматам Касабланки», в котором начальные позиции партий вдохновлены известными историческими поединками.

Карлсен обыграл индийца Ананда, а Накамура одержал победу над Амина. Соревнования продлятся до 19 мая.

В первом туре была выбрана позиция из партии 1889 года, сыгранной между Михаилом Чигориным и Вильгельмом Стейницем в рамках матча за звание чемпиона мира в Гаване.

Ранее ФИДЕ представляла этот новый вариант игры в шахматы, который тестируется именно на турнире в Касабланке (Марокко).

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В турнире участвуют четыре гроссмейстера: Магнус Карлсен из Норвегии, Хикару Накамура из США, Вишванатан Ананд из Индии, Бассем Амин из Египта.

О том, из какой партии будут выбраны начальные позиции во втором туре пока неизвестно.

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