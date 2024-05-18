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Гандбольный ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финала женской Суперлиги

Гандбольный ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финала женской Суперлиги
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Сегодня, 18 мая, завершился матч финальной серии женской Суперлиги между гандбольным клубом ЦСКА и «Ростов-Доном». Со счётом 28:26 гандболистки ЦСКА вырвали победу в первом матче.

Первый тайм завершился со счётом 15:10. Гандболистки из Москвы открыли счёт в этой встрече и вели в ней по итогу стартового отрезка игры, хотя в середине первого тайма ростовским спортсменкам удалось перевести игру в свою пользу и успешно оторваться по счёту от соперниц. Борьба продолжалась до последних минут второго тайма. Незадолго до конца матча «Ростов-Дон» смог догнать соперниц со счёта с большой разницей — 16:23.

По итогам регулярного чемпионата «Ростов-Дон» занял первое место в турнирной таблице, а ЦСКА остался на второй строчке.

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