Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В федерации дзюдо оценили уровень соперников российских спортсменов на чемпионате мира

В федерации дзюдо оценили уровень соперников российских спортсменов на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов рассказал, как оценивает уровень соперников спортсменов из России на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Практически все страны привезли сильнейших спортсменов. У нас выступают два чемпиона мира — Яго Абуладзе и Арман Адамян, и у каждого есть шанс стать двукратным победителем турнира. Считаю это дополнительным стимулом для ребят», — приводит слова Денисова ТАСС.

Денисов выразил надежду на борцов Тимура Арбузова и Давида Карапетяна. Среди женщин спортивный директор отметил Дали Лилуашвили.

Напомним, на чемпионате мира в Абу-Даби Россия представит 18 спортсменов. Они допущены Объединённым миром борьбы к выступлениям на международной арене под нейтральным статусом.

Чемпионат мира пройдёт с 19 по 23 мая и будет являться квалификационным для выступления на Олимпиаде в Париже.

Материалы по теме
Российская дзюдоистка Лилуашвили стала 2-й на турнире «Большого шлема» в Душанбе

Ранее стало известно, что 16 из 18 путёвок на Олимпиаду-2024 завоевали борцы из России.

Материалы по теме
Российские борцы завоевали 16 из 18 путёвок в Париж
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android