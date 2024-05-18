В федерации дзюдо оценили уровень соперников российских спортсменов на чемпионате мира

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов рассказал, как оценивает уровень соперников спортсменов из России на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Практически все страны привезли сильнейших спортсменов. У нас выступают два чемпиона мира — Яго Абуладзе и Арман Адамян, и у каждого есть шанс стать двукратным победителем турнира. Считаю это дополнительным стимулом для ребят», — приводит слова Денисова ТАСС.

Денисов выразил надежду на борцов Тимура Арбузова и Давида Карапетяна. Среди женщин спортивный директор отметил Дали Лилуашвили.

Напомним, на чемпионате мира в Абу-Даби Россия представит 18 спортсменов. Они допущены Объединённым миром борьбы к выступлениям на международной арене под нейтральным статусом.

Чемпионат мира пройдёт с 19 по 23 мая и будет являться квалификационным для выступления на Олимпиаде в Париже.

Ранее стало известно, что 16 из 18 путёвок на Олимпиаду-2024 завоевали борцы из России.