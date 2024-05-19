Гимнастка Пасека призвала болельщиков прийти на Всемирные игры дружбы

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека призвала болельщиков и тех, кто не сильно вовлечён в спорт, прийти на Всемирные игры дружбы, потому что всем спортсменам приятно видеть поддержку с трибун.

«Я бы советовала болельщикам и не вовлечённым в спорт людям прийти на эти Игры. Ваша поддержка очень нужна спортсменам.

Помню, как в Рио и Лондоне мы видели два‑три маленьких российских флага на трибуне, но уже становилось приятно. Когда в Лондоне я стала третьей в опорном прыжке, я увидела, как незнакомый мне мужчина прыгает с флагом и орёт мне: «Молодец!». Мне так стало приятно. Как же будет круто, если на Играх, которые пройдут в России, все болельщики возьмут наши флаги и мы так же будем болеть за любой вид спорта», — приводит слова Пасеки «Матч ТВ».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Напомним, Пасека — двукратная чемпионка мира в опорном прыжке, трёхкратная чемпионка Европы. На протяжении многих лет Мария была одним из лидеров российской команды по спортивной гимнастике. Сейчас гимнастке 28 лет, в 2020 году она объявила о приостановке спортивной карьеры.