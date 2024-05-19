Гимнастка Пасека: как спортсмен, который уже был на Олимпиаде, сейчас бы не поехала

Четырёхкратный олимпийский призёр, двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека объяснила, что, побывав на Олимпиаде, сейчас туда бы не поехала из-за отсутствия национальной символики.

«Я как спортсмен, который уже был на Олимпийских играх, сейчас бы не поехала. Мне бы хотелось видеть флаг своей страны, а не ходить в заклеенной экипировке. Но очень жалко ребят, которые очень долго шли к Олимпиаде. Будь я на месте молодёжи, то поехала бы. Когда я была молодой, то прям бредила Олимпиадой, мне очень хотелось там оказаться. Но сейчас на такие старты нужно ехать только с флагом. Это наша страна, мы же другим странам не говорим: «А чего это вы со своим флагом? Давайте без флага выступайте», — приводит слова Пасеки «Матч ТВ».

Напомним, ранее Пасека призывала болельщиков прийти на Всемирные игры дружбы, объяснив это тем, что, в какой стране бы она ни выступала, видеть российские флаги всегда было приятно.

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