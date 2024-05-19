Гандболист ЦСКА Воробьёв рассказал, как готовится ко второму матчу финала

Разыгрывающий гандбольного ЦСКА Валентин Воробьёв поделился, как будет восстанавливать силы перед решающим матчем с «Чеховскими медведями».

«Буду восстанавливаться, делать процедуры для восстановления. Времени посмотреть сериал или почитать, думаю, не будет. Выиграем ли завтра? Постараемся», — приводит слова Воробьёва официальный телеграм-канал ГК ЦСКА.

Напомним, московский клуб ЦСКА сыграет с «Чеховскими медведями» уже 19 мая. В первом мачте ЦСКА дома обыграл «Чеховских медведей» со счётом 26:25. Встреча проходила в Москве. Армейцы повели в серии до двух побед со счётом 1-0.

В случае победы во втором матче финальная серия завершится с сухим счётом 2-0 в пользу московского клуба. Известно, что у гандболистов из Москвы на протяжении всего сезона была установка от клуба, чтобы забрать титул чемпионов России.

Команда из Чехова сейчас является наиболее титулованной в лиге. Клуб становился победителем 20 раз. Однако действующий чемпион России — ЦСКА.

Женский состав гандбольного клуба ЦСКА также борется за золото в финальной серии чемпионата России.