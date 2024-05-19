Тренер ЦСКА поделился эмоциями от чемпионства в гандбольной Суперлиге

Главный тренер ГК ЦСКА Олег Ходьков прокомментировал победу команды в розыгрыше OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024.

«Обыграть Чехов в золотом матче — это действительно дорогого стоит. Наверное, ключевым моментом была наша победа дома, где шла очень тяжёлая борьба и мы выиграли всего один мяч. Это укрепило нас психологически, видно было, что наши игроки были готовы. Игроки постоянно общались между собой, договаривались о различных моментах, что помогало им на поле. Я рад за команду, что в этом сезоне мы выиграли и Суперкубок России, и Кубок России, и чемпионат.

В раздевалке мы провели разговор, сделали необходимые подсказки игрокам, на что следует обратить внимание. Очень доволен нашей игрой в защите. Когда мы оторвались на три-четыре мяча, Чехов уже не смог нас догнать. Это было самое главное — игроки минимизировали потери, забивали мячи и быстро возвращались назад, не давая Чехову забивать быстрые голы», — сказал Ходьков после матча.

В серии за золото чемпионата были повержены «Чеховские медведи» (2-0 — счёт в серии). Отметим, что ЦСКА одерживает победу в чемпионате России второй год кряду. В сезоне-2022/2023 второе место заняли «Пермские медведи», а бронза досталась «Чеховским медведям».