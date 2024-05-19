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Гимнастка Мельникова сделала поддержку с пилотом самолёта

Гимнастка Мельникова сделала поддержку с пилотом самолёта
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова сделала поддержку с пилотом самолёта. Она выложила видео гимнастического трюка в социальных сетях.

«Поддержки с пилотом аэрофлота у меня ещё не было», — написала Мельникова под своим постом.

Напомним, российская гимнастка является чемпионкой Олимпийских игр в Токио, у неё также две бронзовые олимпийские медали в личном многоборье и вольных упражнениях. 23-летняя Мельникова признавалась, что ещё не думала о завершении карьеры. В планах на ближайшее будущее — выступить на Всемирных играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, и на играх БРИКС.

Чемпионка отметила, что решение о завершении карьеры напрямую зависит от её самочувствия.

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