Тренер «Чеховских медведей» назвал причину поражения в финальной серии Суперлиги

Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов прокомментировал поражение своей команды в финальной серии OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024.

«Я считаю, что, конечно, у нас немного ограниченный состав. Есть травмированные игроки. Но я должен сказать, что даже те игроки, которые уже давно играют в гандбол, допустили простые ошибки. Когда разница в счёте стала четыре-пять мячей, удержать борьбу было уже очень сложно», — сказал Максимов после матча.

В серии за золото чемпионата команда Максимова уступила ЦСКА. Отметим, что московский клуб одерживает победу в чемпионате России второй год кряду. В сезоне-2022/2023 второе место заняли «Пермские медведи», а бронза досталась «Чеховским медведям».