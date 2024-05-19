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Тренер «Чеховских медведей» назвал причину поражения в финальной серии Суперлиги

Тренер «Чеховских медведей» назвал причину поражения в финальной серии Суперлиги
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Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов прокомментировал поражение своей команды в финальной серии OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024.

«Я считаю, что, конечно, у нас немного ограниченный состав. Есть травмированные игроки. Но я должен сказать, что даже те игроки, которые уже давно играют в гандбол, допустили простые ошибки. Когда разница в счёте стала четыре-пять мячей, удержать борьбу было уже очень сложно», — сказал Максимов после матча.

В серии за золото чемпионата команда Максимова уступила ЦСКА. Отметим, что московский клуб одерживает победу в чемпионате России второй год кряду. В сезоне-2022/2023 второе место заняли «Пермские медведи», а бронза досталась «Чеховским медведям».

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