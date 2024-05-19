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Победителя ТБШ по дзюдо дисквалифицировали в первый день ЧМ в Абу-Даби

Победителя ТБШ по дзюдо дисквалифицировали в первый день ЧМ в Абу-Даби
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Сегодня, 19 мая, стартовал чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ). В первый день российские дзюдоисты не смогли пробиться в финальную часть поединков. Аюба Блиева в полуфинале дисквалифицировали за запрещённый приём.

Дальше всех из российской команды по турнирной сетке в первый день прошёл победитель турнира «Большого шлема» в Антальи, вице-чемпион молодёжного Евро Аюб Блиев.

Он выступил в категории до 60 кг и остановился на этапе полуфинала с серебряным призёром Олимпиады в Токио Янгом из Тайваня. Блиев был дисквалифицирован за запрещённое техническое действие – давление на локтевой сустав в обратную сторону «ваке-гатаме».

Из-за наказания Блиев не смог побороться за бронзовую медаль в своей категории.

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