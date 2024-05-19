Российские дзюдоисты не смогли выйти в финальную часть в первый день ЧМ в Абу-Даби

Сегодня, 19 мая, стартовал чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ) на «Мубадала Арене». Комплекты наград разыгрывали дзюдоисты в категории до 60 кг, а также дзюдоистки в весе до 48 и 52 кг.

Дальше всех по сетке удалось пройти вице-чемпиону молодёжного Евро Аюбу Блиеву, он был дисквалифицирован из-за запрещённого приёма в полуфинальном поединке.

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Сабина Гилязова, выступающая в категории до 48 кг, уступила в третьем круге четырёхкратной победительнице турнира «Большого шлема» итальянке Ассунте Скутто.

В категории до 52 кг Глафира Борисова из России проиграла бронзовому призёру чемпионата мира — 2021 Фабьенн Кохер из Швейцарии.

Завтра, 20 мая, за медали поборются дзюдоисты в весе до 66 и 73 кг и дзюдоистки в весе до 57 кг.