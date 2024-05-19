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Васильев заявил о необходимости создавать новые форматы соревнований в России

Васильев заявил о необходимости создавать новые форматы соревнований в России
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил о необходимости создавать новые форматы соревнований в России в условиях отстранения от международных стартов.

«Несмотря ни на что, нам надо создавать новые форматы. Ни в коем случае не ждать у моря погоды и соблаговоления невменяемых людей из МОК. Да, наши новые форматы на первых порах не будут такими конкурентными, как хотелось бы, но у нас сейчас есть хорошая возможность создать новый формат, в котором через некоторое время мы сможем управлять процессом и вовлекать в него все здравые силы мира. Всех тех, кто заинтересован в чистом и бескомпромиссном спорте, в котором не будет места прикрытому допингу – через справки о терапевтических разрешениях и так далее. Когда законы будут для всех одинаковы и в спорте не будет никаких трансгендерных объединений», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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