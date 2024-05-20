«Енисей-СТМ» одержал тяжёлую победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России по регби

В воскресенье, 19 мая, состоялся матч 12-го тура мужского чемпионата России по регби между пензенским «Локомотивом» и красноярским «Енисеем-СТМ». Игра прошла в Пензе и завершилась победой гостей со счётом 21:18.

Первая половина встречи закончилась вничью — 8:8. Во втором тайме красноярская команда в концовке матча вырвала победу.

Отметим, что в турнирной таблице «Енисей-СТМ» располагается на второй строчке, набрав 49 очков в 11 играх, а «Локомотив» с 35 очками в 12 матчах занимает четвёртое место. Лидирует в турнире казанская «Стрела». В её активе 52 очка, но она провела на игру больше, чем красноярцы.

Следующий тур пройдёт 25-26 мая. Красноярцы дома сыграют с «ВВА-Подмосковье», занимающим на данный момент седьмое место.