78-летний Владимир Максимов продолжит тренировать «Чеховских медведей» в следующем сезоне

Тренер мужского гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов сообщил, что продолжит работать в клубе в следующем сезоне.

В данный момент Максимову 78 лет. Он возглавляет «Чеховских медведей» с 2002 года. В этом сезоне его команда стала серебряным призёром чемпионата России, уступив в финале ЦСКА.

«Когда команду покинуло много игроков и ты тоже уходишь, то будет выглядеть некрасиво: скажут, что когда у него были игроки, то он работал, а когда игроков не стало, то взял и ушёл, бросил. Это будет выглядеть как бегство. Поэтому поработаем. Я работаю и провожу все тренировки, здоровья хватает. Я считаю, что самое главное – это отток игроков. Сегодня наши игроки играют во всей России. К сожалению, мы бюджетная организация, и, хотя [губернатор Подмосковья] Андрей Юрьевич Воробьёв очень много делает для нас, мы отстаём. Мы не худшие, но сегодня по бюджету мы где-то на четвёртом-пятом месте», — приводит слова Максимова ТАСС.