20-летний россиянин Тимур Арбузов стал финалистом ЧМ-2024 по дзюдо в Абу-Даби

Победитель турнира «Большого шлема» 20-летний российский дзюдоист Тимур Арбузов вышел в финал чемпионата мира — 2024, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

В полуфинальном поединке весовой категории до 81 кг россиянин одолел грузинского борца Дмитрия Гочилаидзе. В финале турнира ему также будет противостоять дзюдоист из Грузии — Тато Григалашвили. Соперники выйдут на татами сегодня, после 17:00 мск.

Напомним, победителя ТБШ в Анталии, вице-чемпиона молодёжного ЧЕ Аюба Блиева (до 60 кг) в полуфинале ЧМ-2024 дисквалифицировали за запрещённый приём во встрече с серебряным призёром Олимпиады в Токио Янгом из Тайваня. Дзюдоиста отстранили за запрещённое техническое действие – давление на локтевой сустав в обратную сторону «ваке-гатаме». Из-за наказания Блиев не смог побороться за бронзовую медаль в своей категории.