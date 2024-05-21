Кристина Макаренко и Константин Крылов стали лучшими в беге на 100 м на командном ЧР

В Сочи прошли финальные забеги на 100 метров в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходят на стадионе имени Славы Метревели и продлятся до завтра, 22 мая.

Победительницей финала у женщин стала многократная чемпионка России Кристина Макаренко. Она преодолела свою коронную дистанцию за 11,23 секунды. У мужчин же первенствовал 20-летний спринтер Константин Крылов. Его результат на финише составил 10,28 секунды.

Стоит отметить, что юный Крылов в прошлом, 2023 году сенсационно побил сразу два юниорских рекорда страны, которые держались с 1990 года (на 100 и 200 метров).

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России — 2024, Сочи. Бег на 100 метров, финал

Женщины:

1. Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) –11,23 секунды.

2. Наталья Комбарова (Челябинская область) – 11,40.

3. Юлия Караваева (Москва) – 11,40.

Мужчины:

1. Константин Крылов (Красноярский край) – 10,28 секунды.

2. Данила Тен (Краснодарский край) – 10,36.

3. Владислав Скулин (Иркутская область) – 10,42.