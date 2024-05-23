Данил Лысенко — победитель командного чемпионата России в прыжке в высоту

Прыгун в высоту Данил Лысенко, представляющий Москву, одержал победу на командном чемпионате России в дисциплине прыжка в высоту с результатом прыжка 2,25 метра.

Второе место занял Никита Анищенков, который представляет и Москву, и Челябинскую область, с результатом 2,23 метра. Третьим стал бронзовый призёр чемпионата мира Илья Иванюк — 2,23 метра.

Известно, что рекорд по прыжкам в высоту в России установил Иван Ухов, прыгнув на высоту 2,42 метра.

Напомним, в 2018 году Лысенко был дисквалифицирован на четыре года за фальсификацию документов и на два года – за нарушение правил подачи информации о местонахождении. Позже два года дисквалификации сделали условными за помощь в расследовании дела бывшего главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина.

Командный чемпионат России проходит в Сочи с 21 по 22 мая.