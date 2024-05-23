Далалоян рассказал, кто мог заменить его в составе сборной перед победной Олимпиадой

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян сообщил, что на Играх в Пекине его мог заменить другой гимнаст. Об этом спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

— А кто должен был заменить тебя в команде?

— Санька Карцев у нас, по-моему, готовил многоборья, он в принципе все снаряды делал и его готовили на замену. Он даже поехал вместе с нами в Токио как запасной, но не запасной. Там была возможна рокировка, замена.

— Он в итоге без медали остался?

— 100% он остался без медали, он прошёл квалификацию, никуда не отобрался в финал, но я считаю, что получил тоже невероятный опыт в своей жизни, выступил на Олимпийских играх, не каждому спортсмену даже это удаётся сделать.

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Состав сборной: Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.