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«Локомотив-Пенза» уступил «Красному Яру» в матче 13-го тура чемпионата России по регби

«Локомотив-Пенза» уступил «Красному Яру» в матче 13-го тура чемпионата России по регби
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В центральном матче 13-го тура PARI Чемпионата России по регби «Локомотив-Пенза» проиграл «Красному Яру». Игра прошла в Пензе и завершилась победой гостей со счётом 28:18.

В турнирной таблице «Красный Яр» и «Локомотив-Пенза» соседствуют, занимая, соответственно, третью и четвёртую строчку с разрывом в 15 очков.

На прошлой неделе команда «Локомотив-Пенза» играла против «Енисея-СТМ» и могла добыть победу. «Красный Яр» на прошлой неделе смог одолеть соперника. Уже в первом тайме подопечные Ульриха Бейерса смогли занести три попытки и остались в большинстве по причине удаления игрока у соперника.

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