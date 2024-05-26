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Призёр ОИ по велогонкам Флюкигер был оправдан в деле о нарушении антидопинговых правил

Призёр ОИ по велогонкам Флюкигер был оправдан в деле о нарушении антидопинговых правил
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Сегодня, 26 мая, стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио по велогонкам швейцарец Матиас Флюкигер был оправдан в первой инстанции по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает канал «Голый спорт». Напомним, 5 июня 2022 года Флюкигер сдал пробу, в которой нашли следы запрещённого зеранола.

Отметим, что мотивировочной части решения до сих пор нет, однако появился пресс-релиз швейцарского антидопингового агентства.

«На слушаниях в Дисциплинарной палате швейцарского спорта допинг-проба Матиаса Флюкигера и результаты её анализа были признаны не подлежащими применению. Для Swiss Sport Integrity это решение непонятно и неправильно», — говорится в заявлении.

Теперь будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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