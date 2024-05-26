«Торпедо» заняло второе место на молодёжном Кубке мира по футзалу

Клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода занял второе место на молодёжном Кубке мира по футзалу, который сегодня, 26 мая, завершился в бразильском Паранагуа. В финальном матче россияне уступили местной команде «Жоинвиль‑Крона» со счётом 2:4. В составе «Торпедо» голами отметились Шамил Сейфуллаев и Артём Бритов.

Напомним, российская команда шла на турнире без поражений. Ранее, в полуфинале, нижегородцы обыграли клуб «Рио Бранко» (Бразилия) со счётом 5:2. Также на пути к титульной встрече они оказывались сильнее спортсменов из Аргентины и Испании.

В Кубке мира — 2024 по футзалу (до 21 года), помимо российской команды, также приняли участие спортсмены из Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Колумбии, Новой Зеландии, США и Японии.