Магнус Карлсен вничью сыграл с Дин Лижэнем в 1-м туре Norway Chess — 2024

В Ставангере (Норвегия) завершился 1-й тур престижного турнира по классическим шахматам Norway Chess – 2024.

Состав участников Norway Chess – 2024:

Магнус Карлсен (Норвегия);

Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира);

Хикару Накамура (США);

Фабиано Каруана (США);

Алиреза Фируджа (Франция);

Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

По итогам 1-го тура Карлсен, Накамура и Прагнанандха выиграли в армагеддонах, получив 1,5 очка в свой актив. Дин, Каруана и Фируджа, в свою очередь, заработали по одному очку.

Отдельно отметим встречу 16-го чемпиона мира Карлсена с Лижэнем. Чемпионы сыграли быструю ничью в классической партии (14 ходов), а затем Магнус спокойно сделал ничью чёрными в армагеддоне, тем самым получив 1,5 балла.