Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен вничью сыграл с Дин Лижэнем в 1-м туре Norway Chess — 2024

Магнус Карлсен вничью сыграл с Дин Лижэнем в 1-м туре Norway Chess — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В Ставангере (Норвегия) завершился 1-й тур престижного турнира по классическим шахматам Norway Chess – 2024.

Состав участников Norway Chess – 2024:

Магнус Карлсен (Норвегия);
Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира);
Хикару Накамура (США);
Фабиано Каруана (США);
Алиреза Фируджа (Франция);
Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

По итогам 1-го тура Карлсен, Накамура и Прагнанандха выиграли в армагеддонах, получив 1,5 очка в свой актив. Дин, Каруана и Фируджа, в свою очередь, заработали по одному очку.

Отдельно отметим встречу 16-го чемпиона мира Карлсена с Лижэнем. Чемпионы сыграли быструю ничью в классической партии (14 ходов), а затем Магнус спокойно сделал ничью чёрными в армагеддоне, тем самым получив 1,5 балла.

Материалы по теме
«Он сломлен навсегда». Магнус Карлсен больше не считает чемпиона мира соперником
«Он сломлен навсегда». Магнус Карлсен больше не считает чемпиона мира соперником
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android