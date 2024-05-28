Гимнаст Голоцуцков: получил нужные баллы и потерял сознание. Мы пробились на Олимпиаду

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2008, многократный призёр чемпионатов мира и Европы Антон Голоцуцков рассказал о том, как проходил олимпийский отбор во время чемпионата мира – 2007 в Штутгарте.

«Мы проходили квалификацию на Олимпиаду-2008. Нужно было попасть в 12 лучших команд.

На первом же снаряде у нас травмировалось три человека. Первым прыгнул вроде Максим Девятовский – повредил ногу, затем прыгнул Николай Крюков – повредил ногу. А потом прыгнул я, со своим самым сильным и сложным прыжком, и тоже получил травму – перелом плюсневой кости.

Подошёл старший тренер и спросил: «Ребята, а что делать-то? Все травмированы». Все отказались из-за травм выступать, поэтому я подошёл к доктору и сказал: «Перемотайте ногу, дайте обезболивающее, я буду выступать!» Я ещё не знал, что у меня сломана нога.

На вольных упражнениях не было вообще людей: три из пяти были травмированы, а на снаряде должны выступить минимум трое. Я решил делать вольные. Зря, что ли, всю жизнь старался, чтобы упустить шанс поехать на Олимпиаду и подвести команду?

Я вышел, сделал вольные. За мной вдоль помоста бегал тренер, который подсказывал, какую связку сделать следующей, потому что от болевого шока у меня была небольшая растерянность. Было дико больно, но я собрался, потому что понимал, что подводить команду нельзя. Я понимал, что у меня будет год, чтобы залечить все раны. Мне нужно было получить 12 баллов, чтобы команда прошла отбор на Олимпиаду. Я получил 12,250 и потерял сознание. Я всё сделал, и мы попали на Олимпийские игры», — рассказал Голоцуцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полное интервью с Антоном Голоцуцковым можно прочесть на «Чемпионате» после 11:00 мск.