«Весь мир видел, как я выступил». Гимнаст Голоцуцков — о судействе на Олимпиаде-2008

Российский гимнаст, двукратный призёр летних олимпийских игр Антон Голоцуцков рассказал, что думает о судействе на Олимпийских играх — 2008 спустя 16 лет после них.

«С Игр-2008 я привёз две бронзы, но одна из них абсолютно точно с золотым отливом. Мне тогда всего хватило, я сделал программу очень хорошо, но судейство бывает не всегда объективным. Бронза – значит, бронза. Ради бога. Весь мир видел, как я выступил и получил заниженную оценку. Мне не хватило баллов, чтобы получить золото. Но обе бронзы висят у меня дома, я ими горжусь. Далеко не каждому человеку дано иметь олимпийские медали, даже пройдя такой путь, как я. Но я добился этого результата, это в любом случае дорогого стоит. Жизнь — она такая штука. Как поёт Лепс, кому-то летать, кому-то ползать, — сказал Голоцуцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.