Голоцуцков о своём исключении из олимпийского состава: старший тренер поступил очень подло

Российский гимнаст Антон Голоцуцков рассказал о подробностях исключения из состава команды на Олимпиаду в Лондоне.

«Я активно готовился к Олимпиаде-2012, был капитаном команды. Но случилась серьёзная травма, у меня перестали двигаться ноги. Были мысли, что не смогу снова ходить, но я их отгонял в сторону. Я не из робкого десятка. Я в любом случае думал о том, как восстанавливаться, действовать дальше. В больнице мне сделали много блокад, чтобы я смог ходить. Это был сложный период, но я готовился. После опыта 2007 года меня эта травма абсолютно не пугала.

Когда я ехал после восстановления из больницы на спортбазу, чтобы готовиться к чемпионату России, мне позвонил один из представителей СМИ и спросил: «Антон, а вы в курсе, что вас из команды исключили?» Мне было дико обидно, потому что старший тренер (Андрей Родионенко. – Прим. «Чемпионат») поступил очень подло. Он не предупредил меня и дал интервью о том, что меня исключили. В тот момент я был в хорошей форме.

Если бы мне дали возможность, не отстранив меня, то я бы выступил на Олимпиаде. По крайней мере, на своих снарядах. Сейчас можно говорить что угодно, люди могут меня осуждать. Как говорится, после драки кулаками не машут. Произошло так, как произошло.

У меня была возможность поехать на Олимпиаду. Я встречался с министром спорта, тогда им был Виталий Леонтьевич Мутко. Он сказал: «Антон, если ты уверен, то мы тебя поставим в команду». Но я тогда уже отказался. Выбор они свой сделали, пускай выступают как хотят. Это их право. Я в любом случае уже готовился к завершению карьеры. Хотелось сделать это красиво и после Олимпиады, но немного не удалось», — сказал Голоцуцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.