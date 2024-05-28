Призёр Олимпиады Голоцуцков: посоветовал бы себе убрать эго в отношениях с тренером

Гимнаст Антон Голоцуцков, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2008, ответил на вопрос, какой совет дал бы себе 20-летнему.

«Единственное, что бы я посоветовал себе 20-летнему, – немного убрать эго в отношениях с тренером.

Я говорю про юношеский максимализм, когда ты пытаешься где-то доказать тренеру, что он неправ. Но через такое проходит каждый спортсмен, и если этого не будет, то атлет не сможет добиться результата. Каждый должен этот момент прожить и справиться с ним. В принципе, как я жил, как я тренировался, к чему стремился, всё было именно так.

То, что у меня взрывной характер, наверное, даже плюс. Убавлять этого точно не надо. Нужно знать себе цену. Наличие характера крайне важно для каждого спортсмена. Если ты амёба, извиняюсь за выражение, то никогда результата не добьёшься. Каждый спортсмен – это личность, поэтому задача тренера — найти подход к атлету, чтобы его не подавлять, но при этом и не восхвалять его.

Меня тренер похвалил лишь раз в жизни. Он от души сказал, что я выложился на 150% из 100%, на той Олимпиаде, где я завоевал две бронзы», — сказал Голоцуцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.