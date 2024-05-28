Украинцы отправили в МОК и FIG досье на российских гимнастов — Титов

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, что украинские спортивные чиновники отправили на каждого члена российской команды спортивных гимнастов фотодосье, где была информация, на каких соревнованиях и с какими символами спортсмены появлялись.

«Наши бывшие украинские партнёры отправили в МОК и FIG целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские спортивные гимнасты в марте 2024 года отказались от участия в квалификационных соревнования на Олимпиаду-2024. Также от выступления на Играх в Париже отказались и представители художественной гимнастики.