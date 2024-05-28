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Экс-директор гандбольного ЦСКА перевёл мошенникам крупную сумму

Экс-директор гандбольного ЦСКА перевёл мошенникам крупную сумму
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Бывший гендиректор гандбольного ЦСКА Анатолий Волосов перевёл мошенникам 330 тыс. рублей. Они убедили его в том, что он сломал им сайт с интим-услугами. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам Волосова, у него заболело плечо и он в срочном порядке хотел найти массажиста, чтобы устранить проблему. Когда нашёл сайт, то во время звонка по указанному номеру понял, о каких услугах массажиста идёт речь, и бросил трубку.

Позже администратор сайта перезвонил ему и сказал, что в случае отказа оплаты заказа, который уже автоматически сформирован на его имя, он нарушит всю логистику перевода денежных средств по сайту.

После серии звонков он согласился перевести нужную сумму, но спустя какое-то время понял, что совершил ошибку.

Заявление в полицию Волосов написал, но пока неизвестны подробности дальнейших разбирательств в этой ситуации.

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