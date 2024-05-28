Андреева и Чикунова — победительницы номинации «Спорт и киберспорт» в рейтинге Forbes

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова и 38-я ракетка мира теннисистка Мирра Андреева стали победительницами номинации «Спорт и киберспорт» в рейтинге Forbes среди самых перспективных россиян до 30 лет.

Третьим победителем этой номинации стал игрок CS:GO Данил Крышковец, сообщает Forbes.ru.

Номинантами стали двукратный призёр Олимпиады-2020 по плаванию Климент Колесников, игрок ФК «Динамо» Константин Тюкавин, игрок ХК «Спартак» (Москва) Николай Голдобин, гимнастка Лала Крамаренко и игрок юниорской баскетбольной команды «Реал» (Мадрид) Егор Дёмин.

Список номинантов формировался исходя из возраста, признания в профессиональном сообществе и личной конкурентоспособности на российском или глобальном уровне.