Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Магнус Карлсен стал единоличным лидером Norway Chess — 2024 по итогам 2-го тура

В Ставангере (Норвегия) завершился 2-й тур престижного турнира по классическим шахматам Norway Chess – 2024. По его итогам единоличным лидером соревнований стал 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

Шахматы. Турнир Norway Chess — 2024, классические шахматы. Итоги 2-го тура:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Хикару Накамура (США) – 1,5/1;

Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 1,5/1;

Алиреза Фируджа (Франция) – Фабиано Каруана (США) – 1,5/1.

В активе норвежца по итогам 2-го тура стало три очка, у всех остальных участников турнира — по 2,5.

Norway Chess – 2024 продлится до 7 июня. Согласно регламенту соревнований, в случае ничейного результата в классической партии играется армагеддон с тем же цветом фигур.